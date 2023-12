Roma | Paredes | «Tornerò al Boca | voglio portarmi anche Dybala»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le parole di Leandro, centrocampista argentino della, sui suoi obiettivi per il futuro. I dettagli Leandro, centrocampista della, ha parlato al media argentino Dsports del suo futuro. LE PAROLE – «Quando smetterò di giocare verrò a vivere a, ma primaal. E’ un qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via, prima o poitifa, è impossibile che vada al River Plate.portarlo con me».