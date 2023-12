Roma | nuovo open day per le carte d’identità elettroniche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Durante il fine settimana del 16 e 17 dicembre, proseguiranno gliDay dedicati alla cartaelettronica con aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI, XI, XIII e XV il sabato 16 dicembre. Inoltre, gli ex Punti Informativi Turistici del centro, insieme alpunto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche nella giornata di domenica 17. Affinché sia possibile richiedere la cartadurante gliDay, è sempre obbligatorio prenotare un appuntamento. Le prenotazioni saranno disponibili a partire da domani, venerdì 15 dicembre, dalle ore 9 e potranno essere effettuate fino a esaurimento disponibilità tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. “Anche il prossimo fine settimanaCapitale garantisce le aperture ...

Arianna Meloni difende il marito Lollobrigida: "Orgogliosa di lui per aver fermato il treno per Caivano. Non l'ho rimproverato"

... nei pressi di. Quindi nessuna contestazione o rimprovero "Sinceramente no, proprio no in ... da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per l'inaugurazione di unparco urbano. Dopo l'...

Roma, Gualtieri: "Ecco quando vorremmo inaugurare il nuovo stadio" Corriere dello Sport

Centrale del Latte, addio Parmalat. Gli agricoltori chiedono certezze e garanzie sul futuro RomaToday

Basket: Fip. Ok per candidatura a Mondiali 2031, Datome capo delegazione

Nominati anche gli allenatori delle nazionali giovanili ROMA (ITALPRESS) - L'Italia fa un altro passo verso la candidatura ufficiale per i ...

Excellera festeggia i nuovi uffici nella Torre Velasca con 30 mln di fatturato

Excellera Advisory Group inaugurerà a breve i nuovi uffici nella Torre Velasca, uno dei palazzi simbolo del centro di Milano ...