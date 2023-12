Roma | brutte notizie per Mourinho | tegola e cambio obbligato

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 dicembre 2023)per Josè. Infortunio eper il calciatore giallorosso,in casanell’ultima giornata del girone. Nella giornata di oggi, laha disputato l’ultima gara del girone di Europa League e lo ha fatto contro lo Sheriff Tiraspol allo Stadio Olimpico. Per la squadra ospite la partita di oggi era una semplice formalità, visto l’ultimo posto già accertato nella penultima sfida. Il club giallorosso non è riuscito ad arrivare primo nel girone e il percorso europeo si complicherà sicuramente visto che dovranno essere affrontati i Play Off, con andata e ritorno. Il risultato di oggi sembrava scontato e così è stato, i ragazzi di mister Josèbattono per 3-0 il club moldavo grazie alle ...