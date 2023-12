Roma ai sedicesimi di Europa League | vince anche l’Atalanta La Fiorentina vola agli ottavi di Conference

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Due vittorie ed un pareggio. Bilancio di giornata decisamente positivo per le squadre italiane impegnate in, rispettivamente seconda e terza competizione continentale di calcio maschile. Il Bel Paese ha raggiunto un obiettivo importante, presentandosi alla fase a eliminazione diretta delle tre coppe con tutti e sette i club iscritti ai nastri di partenza. Partiamo dalla sfida delle ore 18.45 giocata all’Olimpico trae Sheriff Tiraspol, in cui la banda di Josè Mourinho ha sbrigato la pratica imponendosi nettamente per 3-0 grazie ai gol di Lukaku e Belotti nel primo tempo, oltre al sigillo finale del diciannovenne Pisilli nei minuti di recupero. Un successo purtroppo inutile per i giallorossi, che non riescono a superare in extremis lo Slavia Praga (4-0 sul Servette) chiudendo in seconda ...