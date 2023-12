ROH | Nuovo match per Final Battle | protagonista la AAA ed El Hijo del Vikingo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’AAA Mega Title sarà in palio a ROH, PPV in programma domani notte ad Arlington, Texas. Eldelsfiderà Black Taurus, al debutto in ROH, mettendo in palio la sua cintura. Ecco, qui di seguito, la card aggiornata dell’evento: ROH Women’s World Championship: Athena (c) vs. Billie Starkz ROH World Television Championship Survival Of The Fittest 6-Way: Dalton Castle vs. Komander vs. Lee Johnson vs. Lee Moriarty vs. Kyle Fletcher vs. TBD I Quit: Tony Nese vs. Ethan Page Blackpool Combat Club (Jon Moxley & Bryan Danielson & Claudio Castagnoli) vs. FTR & Mark Briscoe Keith Lee vs. Shane Taylor AAA Mega Championship: ElDel(c) vs. Black Taurus As announced on #AEWDynamite!THIS FRIDAY Dec ...