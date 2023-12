Roberta Di Padua tronista di Uomini e Donne | è tutto organizzato?

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nella registrazione del 12 dicembre 2023 diDiha deciso di abbandonare la trasmissione. La donna quest'anno era tornata in studio più carica e intenzionata che mai a trovare un uomo. Improvvisamente i suoi equilibri sono stati spiazzati dal ritorno di Alessandro Vicinanza, uomo per cui ha sempre avuto un debole. I due hanno ripreso a frequentarsi ma, in men che non si dica, la situazione è degenerata. La dama, infatti, è arrivata addirittura a prendere la decisione di lasciare da single il programma di Maria De Filippi. Dopo tanti anni di permanenza in studio, nessuno si aspettava una cosa del genere, specie per i motivi annessi alla scelta. Sul web, dunque, stanno trapelando delle ipotesi, accompagnate anche da alcune segnalazioni, secondo le qualipotrebbe ...