Ritardo Capitale sul Pnrr La Corte dei Conti dà la sveglia a Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma è ormai ladei cantieri aperti. Ma quelli delsono ancora in, come sottolinea ladeibacchettando il sindaco Robertosulla realizzazione dei progetti legati ai fondi europei. Due i problemi: da una parte una governance che rallenta l’attuazione del piano nei tempi previsti e dall’altra proprio i ritardi. Inizialmente per lail piano era suddiviso in 355 interventi su 283 siti, per un totale di circa 500 milioni di euro. Poi è stato ridimensionato, scendendo a 100 progetti. Roma è ormai ladei cantieri aperti. Ma quelli delsono ancora in, come sottolinea ladeiEppure anche su quei pochi i ...