Risparmio e investimento | differenze e funzionamento delle polizze vita

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Il settore assicurativo svolge un ruolo cruciale nell’integrazione tra il sistema difamiliare e lo sviluppo degli investimenti a livello nazionale. I prodotti assicurativi, in particolare quelli legati alla, infatti, rappresentano oggi un elemento fondamentale per la diversificazione del portafoglio degli investimenti personali. A sostegno di quanto detto, secondo i dati diffusi dall’Italian Insurtech Association, solo nel primo semestre del 2023 gli investimenti complessivi del settore hanno superato 370 milioni di euro, con una chiusura dell’anno prevista intorno agli 800 milioni (nel 2020 questo dato si aggirava intorno ai 1.000 miliardi. Oggi il totale viene influenzato da fattori come l’inflazione, la Guerra e lo strascico del periodo post pandemico). A fronte dell’...