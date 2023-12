Rieccoli | gli eco-esaltati di Ultima Generazione bloccano Via Flaminia con una “marcia lenta” Rabbia e traffico in tilt

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023): ormai più che il terrore ambientalista gli eco-digenerano insofferenza enei cittadini, a cui rendono impossibile andare a lavoro o anche semplicemente deambulare senza incappare in uno dei loro blocchi stradali e blitz vandalici. Condivideranno sicuramente i romani che questa mattina sono rovinosamente inciampati nell’ultimo raid punitivo messo in piedi dai 15 attivisti aderenti alla campagna Fondo riparazione, promossa da. I quali, per l’occasione, hanno pensato bene di bloccare un’arteria importante della capitale come Vianuova, all’altezza di Saxa Rubra, congestionando ilfino al cuore della città eterna, per l’ennesima volta in pochi giorni messa ...