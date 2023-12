Ricky Tognazzi e Simona Izzo commentano lo ‘Zecchino d’Oro di Capodanno’. A Natale lo speciale con D’Avena e Belli

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Paoloe Cristina D'Avena Due gli appuntamenti speciali su Rai1 per celebrare la mattina die l’inizio del 2024 nel segno della musica dello Zecchino. Il 25 dicembre va in onda Lo Zecchino di: l’ormai tradizionale appuntamento dall’Antoniano di Bologna per festeggiare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Alla conduzione Cristinae Paolo, con Nunù, insieme a diversi ospiti, tra cui Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace, e alcuni degli interpreti dall’ultima edizione dello Zecchino. A suggellare l’atmosfera di festa anche Le Verdi Note, il coro dei giovani dell’Antoniano, che presenteranno l’ultimo singolo “Trust” insieme agli inglesi The Swingles. Sarà l’occasione per condividere, i sogni e ...