Ricciardi e quel fax di Meloni | “Una sceneggiata | la nostra non fu una ratifica”

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle si scaglia contro la Premier dopo quanto detto in aula mostrando un documento sul Mes firmato dall’ex vice-premier Di Maio Un’accusa pesante. Giorgiache sventola in aula di Parlamento un documento sul quale c’è la firma dell’allora ministro Di Maio che parla didel Mes, quando il governo era dimissionario e doveva svolgere solo atti correnti. “è in grandissima difficoltà perché sa che anche sul Mes dovrà tradire un’altra promessa. Ecco spiegata la montagna di bugie. Ma è facile smontarle. Primo: Conte non ha maito il Mes e ha sempre detto no alla sua attivazione. Secondo: sul passaggio a cui fa riferimento, c’è stato un dibattito in Parlamento, con tanto di voto, nel dicembre 2020. Anche in sua presenza“, la replica è ...