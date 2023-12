Report Fifa | massimo storico per le commissioni agli agenti nel 2023

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Con unlaha analizzato la situazione relativa alle. Queste, si legge nell’analisi, nelhanno raggiunto il loro: nell’anno in corso infatti i club hanno pagato 888,1 milioni di dollari inper gli, l’importo più alto di sempre e un aumento del 42,5% rispetto al 2022. Nella nota si sottolinea anche che, per la prima volta, i club del calcio professionistico femminile hanno speso più di 1 milione di dollari inper gli. I club inglesi sono stati i primi per spese, con un totale di oltre 280 milioni di dollari. SportFace.

Napoli, Ostigard salta l'allenamento per leggero stato influenzale

Il: " La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio col Braga, ... l'obiettivo ombra di questa stagione: la qualificazione al nuovo torneo made inche ...

Mercato, mai così tante commissioni agli agenti: 814 milioni, è record. E l'Italia è seconda La Gazzetta dello Sport

Commissioni agli agenti, è record nel 2023: il report della FIFA è clamoroso Calcio in Pillole

Clubs spend record £701m on agent fees

English teams account for almost a third of the money spent on agents involved in transfer deals in 2023, says a Fifa report.

Agents: Clubs spent record £701m on fees in 2023

English teams account for almost a third of the money spent on agents involved in transfer deals in 2023, says a Fifa report.