Rennes-Villarreal annullato il 3-3 nel finale | ecco cosa è successo e perché è stato annullato VIDEO

(Di giovedì 14 dicembre 2023)incredibile tra, match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League. Gli spagnoli sono in vantaggio per 3-2 e provano a difendere la vittoria che vale il primo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi di. Punizione per i francesi con Le Fee che con un tiro super pesca la traversa, la palla torna in gioco e dopo un batti e ribatti arriva il gol del pareggio, del 3-3. Ma il Var annulla?? In apparenza non ci sarebbe nessuna posizione di fuorigioco, ma invece c’ème: Le Fee tira, la palla tocca la traversa e clamorosamente torna nuovamente a lui. Da regolamento questo non è permesso e concesso. Dunque fuorigioco. Chiamata da fuoriclasse del Var. SportFace.