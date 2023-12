Reijnders MVP a Newcastle | i tifosi non gradiscono | tutti i commenti

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ha vinto il premio MVP in-Milan, ma irossoneri non hanno decisamente gradito questa decisione. Nella serata della mancata qualificazione agli ottavi, i sostenitori del Diavolo hanno preso con ironia e sarcasmo la scelta della UEFA di assegnare il riconoscimento come migliore in campo al centrocampista olandese. Il motivo? Lo avrebbe meritato certamente e molto di più Mike Maignan. Sotto al video pubblicato dal Milan e dalla Champions League su Instagram, irossoneri si sono scatenati: “Onesto l’avrei dato a Mike, o Tomori, o Chukwueze o forse persino Jovic“; “Vabbè questi premi li danno a caso“; “Mentre assegnavano il premio Maignan era in fila per il bagno?“; “Tomori e Maignan derubati“; “Rejinders che ha disputato una delle sue partite peggiori stasera a mio avviso“; “Maignan gioca ...