Reggia Designer Outlet | nel 2023 aumentati fatturato e visitatori

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Marcianise. Lo shopping di lusso aiuta non solo l’occupazione, ma ha anche una ricaduta economica e culturale sul territorio. Nel, Ladi Marcianise, in provincia di Caserta, ha registrato un +5% die un incremento del 3% sull’afflusso diche si avvicina ai 4,5 milioni di persone. Numeri che hanno confermato la sua crescita, dopo 13 anni di attività, superando i livelli pre pandemia. “L’impatto del nostro lavoro sul territorio è quantificabile a livello occupazionale con 1.200 persone direttamente occupate nel nostro sito, che diventano 1.600 nella provincia di Caserta con l’indotto e 1.900 in tutta la regione Campania sempre considerando l’indotto. A questo – ha detto Fabio Rinaldi Centre manager La...