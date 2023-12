Reazione a Catena 13 dicembre 2023 | i Re Mida

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 13. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Tre, tre giovanissimi studenti in Fisioterapia, tutti e tre già conviventi con le proprie fidanzate. Il nome deriva da Re, che ogni cosa che toccava la trasformava in oro. Loro, come futuri fisioterapisti, sperano di aggiustare quello che toccano. I Tre– Marco, Davide e Jacopo, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti subito ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.024 euro. Bravissimi! Il ...