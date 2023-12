Rapporto Territori 2023 | l’ASviS | Disuguaglianze tra regioni in aumento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È urgente ridurre i danni della crisi climatica, rivedere le politiche di coesione e istituire un’Agenda urbana nazionale per lo sviluppo sostenibile. Analisi e proposte daldell’Alleanza. Il Testo è di Ivan Manzo – Referente Gdl Goal 6-14-15 del Segretariato e della redazione ASviS (qui) Dal 2010 iitaliani non hanno fatto registrare significativi passi in avanti nella direzione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di una situazione piuttosto omogenea dato che sul tema non emergono particolari differenze tra Nord, Centro e Sud del Paese. È quanto si legge all’interno del quartosuirealizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), grazie anche al contributo incondizionato di Federcasse e presentato il 13 dicembre a Roma presso il Consiglio ...