Ranking Uefa | Inter e Roma in top-10 | il Milan scavalca la Lazio

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) A seguito dei risultati dell’ultima giornata dei gironi di Champions League 2023/24, con la competizione che il prossimo anno cambierà format adottando un girone unico da 36 squadre (stile Eurolega di basket), colaggiornato cambiano alcune posizioni e punteggi. Per quanto riguarda le italiane: l’si mantiene salda al 6^ posto, laoccupa l’ultimo posto in top ten ed il, nonostante l’eliminazione dalla Champions League con al contrario laqualificata agli ottavi, in virtù della vittoria a Newcastle e la sconfitta dei biancocelesti a Madrid, conquista il 31^ posto superando proprio i capitolini (32^). Di seguito la top ten: Manchester City (Ing) 141.000, Bayern Monaco (Ger) 136.000, Real Madrid (Spa) 123.000, Psg (Fra) 108.000, Liverpool (Ing) 103.000, ...