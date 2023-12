Rai | stop al Cantante Mascherato | arriva nuovo programma per Milly Carlucci

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 14 dicembre 2023)(Us)è pronta ad unimpegno televisivo. Se Ballando con le Stelle è agli sgoccioli, DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la conduttrice ha già in mente la sua prossima avventura. Come vi abbiamo svelato su Twitter, sta lavorando ad unformat, in onda, se dovesse concretizzarsi, su Rai1 in prima serata nel 2024. La novità è figlia delloa Il. Il talent delle identità nascoste, salvo colpi di scena, non avrà una nuova stagione. Enon può e non vuole rimanere senza un ulteriore prime time.La mancata riconferma de Il, rivelata da Giuseppe Candela su Dagospia, ...