Rai | ritorno clamoroso da Mediaset | chi debutta nel 2024

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In Rai sbarca l'Intelligenza artificiale ma anche nuovi ritorni tra i conduttori. "Oggi abbiamo presentato in via preliminare al Cda un piano importante e delicato perché cade in un momento di svolta nel mondo della produzione radiotelevisiva. Il nuovo panorama multipiattaforma e multidevice implica alla Rai una necessaria evoluzione che ne mantenga la centralità nella produzione culturale e dell'audiovisivo in genere", ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, al termine del CdA che ha avviato l'esame del nuovo piano industriale-26. "Si tratta naturalmente di una prima versione, che il Cda dovrà esaminare e discutere nelle prossime settimane" ha spiegato. "In tale contesto di scenario - ha aggiunto Sergio - il Piano che abbiamo iniziato a esaminare oggi, prevede, fra l'altro, la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, e quindi ...