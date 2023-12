Rai | grande sorpresa in arrivo | da lunedì il ' papà' delle fiction ti stupirà con una nuova trasmissione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Rai ha unaper i suoi spettatori! Daprossimo, un noto autore di bestseller si cimenterà in un ruolo del tutto nuovo: conduttore di un programma dedicato al mondo della lettura. Preparatevi a essere sorpresi! La Rai ha deciso di catturare l'attenzione del pubblico italiano con una proposta televisiva fresca e piena di spunti culturali, ideata soprattutto per i giovani. Dal 18 dicembre, su Rai 3, potrete sintonizzarvi su "La biblioteca dei sentimenti", un programma che punta a far breccia nel cuore degli appassionati di lettura. Il titolo stesso evoca un'atmosfera di romanticismo e introspezione, perfettamente in linea con un programma dedicato ai libri. E la scelta del conduttore, Maurizio de Giovanni, è un colpo da maestro. De Giovanni è uno degli autori più amati del panorama letterario italiano, grazie ai suoi romanzi che hanno ...