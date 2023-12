Ragazza accoltellata al Buonarroti | alla base probabile ragazzo conteso ma riserbo da parte carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Caserta. Un’antipatia profonda, nata in un rione popolare di Caserta e cresciuta tra i banchi della scuola serale, dove è degenerata in una violenta aggressione, con accoltellamento finale. Protagoniste due ragazze di 17 e 18 anni, la minore diventerà maggiorenne tra pochi giorni, che ha accoltellato in classe la quasi coetanea, sorprendendola alle spalle e mandandola in ospedale, finendo poi per essere arrestata daiper tentato omicidio.di tutto potrebbe esserci un, anche se sul movente imantengono il. Le due adolescenti, entrambe residenti alle palazzine popolari di via Falcone a Caserta, si conoscevano e non è imche tra le due vi fossero vecchi rancori. “Sono distrutta“, ha detto ...