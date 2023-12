“Raccontando il presepe vivente” a Serino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA ottocento anni dal primodi Greccio, con lo stesso spirito di Francesco, anche noi della Famiglia Francescana divogliamo gustare e farvi rivivere la dolcezza del Bambino di Betlemme! Siamo pronti a vivere nei giorni 29 e 30 Dicembre 2023 e 5 e 6 Gennaio 2024, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, il tradizionale e ormai storico, arrivato alla sua dodicesima edizione. Ad aspettarvi ci saranno cinquanta figuranti, bevande e piatti caldi per potersi riscaldare nell’antica osteria. Passeggiando per lo storico chiostro del convento e i luoghi ad esso adiacenti vi immergerete negli antichi mestieri, nel palazzo di Erode e nella capanna dei Re Magi. E ancora, animali veri per la gioia dei più piccini e ovviamente la natività, avvolta tra preghiera e silenzio, fulcro ...