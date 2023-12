Questo video non mostra Hamas che giustizia cittadini palestinesi

Leggi su facta.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il 2 dicembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un(attenzioni: immagini disturbanti) in cui si vedono due uomini gettare quattro persone, una dietro l’altra, dal tetto di un palazzo. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «sospettati di collaborare con Israele gettandoli dal tetto di un edificio!». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato in questione non è stato registrato a dicembre 2023 e non ha niente a che vedere con l’attuale escalation militare tra, gruppo estremista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, e Israele. Ilrisale al 2015 e secondo quanto riportato dal Middle East Media Research Institute (Memri) – organizzazione ...