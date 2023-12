(Di giovedì 14 dicembre 2023) La delusione delsi è trasformata in dichiarazioni forti che non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta. A rischiare è il ds De Sanctis, confermata invece la fiducia a Pippo Inzaghi

Lazio - Felipe Anderson, rinnovo in standby

... infatti, scadrà il contratto del classe '93 con i biancocelesti e, a sei mesi datermine, ... Diversisi sono informati sulla sua situazione , pronti a cogliere l'opportunità di prenderlo a ...

"Questo club sarà la tomba per molti": affondo del patron della Salernitana, cos'è successo ilGiornale.it

Bufera Salernitana, frasi choc del presidente Iervolino: “Questo club sarà la tomba per molti giocatori” La Stampa

"Questo club sarà la tomba per molti": affondo del patron della Salernitana, cos'è successo

Ci sono giocatori che non vogliono restare qui. Loro hanno disatteso tutti gli impegni. Questo club sarà la tomba per molti di loro. Avrò un pugno durissimo. In città c’è un’allucinazione diffusi”. La ...

Piacenza Jazz Club, Carlo Izzo è il nuovo presidente

L’attività del Milestone Live Club – proseguita regolarmente in questo periodo – prevede un fitto calendario di concerti che porterà dritto al prossimo Piacenza Jazz Fest che sarà presentato alla ...