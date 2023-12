Questione di date | il Foglio dà una mano a Conte | ma la firma del Mes avvenne il 27 Un giorno dopo le sue dimissioni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Giuseppeha lasciato un “pacco” all’Italia. L’accusa viene da Giorgia Meloni che spiega in aula che fu il premier targato M5S a volerre il Mes a governo caduto. L’avvocato pugliese replica con un video stizzito, rilanciato dai troll 5stelle sui social. L’aiutino gli arriva dalche fa lo “scoop” (se così si può chiamare). Cioè fa riferimento alla data del fax sventolato in aula dalla premier in cui Di Maio autorizza l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante l’Italia a Bruxelles, are l’accordo sul Mes. La data del fax è leggibile senza neanche bisogno di ingrandirla. Ilsi attacca a quella per dire che Meloni avrebbe mentito:si dimetterà infatti il 26 gennaio. Il 20 gennaio 2021, data del fax, era ancora in carica. Già: ma la ...