Quello che indubbiamente non è Jannik Sinner | le pesantissime parole di Bertolucci

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ormai è il segreto di Pulcinella che questo 2023 sia stato peril “turning point” di una carriera che lo assesta tra i tennisti leader del mondo. Il posto numero 4 nel ranking ATP ne è la conferma ed è stato ottenuto dopo le vittorie al Masters 1000 di Toronto, all'ATP di Pechino, all'Open di Vienna, alle Finals di Torino in cui ha raggiunto la finale (battuto da Djokovic, ndr) e, ciliegina sulla torta, al trionfo azzurro in Coppa Davis. Il 2024, perciò, si presenta come un anno in cui l'altoatesino andrà a caccia di uno Slam. Nonostante ciò, molti pensano ancora chepossa essere una meteora, come in tanti altri casi già successo per il tennis italiano. A stroncare sul nascere questa ipotesi, però, ci pensa Paolo, vincitore della prima storica Coppa Davis italiana in Cile,nell'ormai ...