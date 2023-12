Quel mercimonio Ue | l’offerta a Orban per addolcirlo sull’Ucraina

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ci sono delle difficoltà? Il denaro può risolvere tutto. Sembra essere questo il mantra dell’Unione europea, considerando quanto accaduto nelle ultime ore tra Bruxelles e Budapest. L’Ungheria è infatti al centro del dibattito a proposito del dossier Ucraina: il diritto di veto di Viktorsulla rapida adesione di Kiev all’Ue tiene in ostaggio gli altri Stati membri. E il premier magiaro non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, tant’è che nemmeno l’ammaliante proposta economica recapitata dall’Ue potrebbe archiviare le criticità. A poche ore dall’inizio del Consiglio europeo, la Commissione europea ha messo sul piatto 10 miliardi di euro: questa la cifra predisposta per convincerea dare il via libera ai negoziati di adesione con Kiev e ad approvare la creazione di un maxi-fondo Ue per aiutare il Paese di Zelensky. Parecchi soldi, ...