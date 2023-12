Quanto ci mancano i cinepanettoni | c' è voglia di leggerezza

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il 30 dicembre, seppur solamente per un giorno, tornerà nelle sale cinematografiche in versione restaurata e rimasterizzata, il film «Vacanze di Natale» di Carlo e Enrico Vanzina, quaranta anni dopo la sua uscita, era il 1983. All'epoca il film non venne capito dalla stragrande maggioranza della critica, in Italia troppo spesso affezionata all'intellettualismo. Il pubblico però lo capì, eccome, al punto che ancora oggi le battute del film sono stracitate. Il fatto è che «Vacanze di Natale» colse in pieno (a differenza della critica) i mutamenti di un'Italia che stava cambiando pelle con il vento degli anni Ottanta, con la scoperta della libertà del lusso e delle vacanze di cui non vergognarsi. Con ladi sorridere senza sentirsi necessariamente impegnati. A pensarci bene sono, lae l'ironia prese in dosi giuste, due grandi virtù, ...