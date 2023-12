Quando parte Sofia Goggia oggi in prova a Val d’Isere | orario esatto | n di pettorale | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La primacronometrata della discesa femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino in programma sabato a Val d’Isère (Francia) si disputerà, giovedì 14 dicembre, alle ore 12.15, con 10 azzurre iscritte. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA IN VAL GARDENA DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLADI DISCESA FEMMINILE IN VALALLE 12.15 Saranno al via Federica Brignone con l’8,col 15, Nicol Delago col 18, Laura Pirovano col 19, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 26, Monica Zanoner col 37, Elena Dolmen col 46, Teresa Runggaldier col 53 e Roberta Melesi col 55.poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 15. Dato ...