Qual è il vero scandalo sul chirurgo di Papa Francesco

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Uno scoop è uno scoop e non si discute: si tratta di una notizia che tu puoi raccontare e che gli altri non hanno. E quello della Stampa suldiindagato per falso rientra pienamente nella casistica. Il noto professore, che per due volte ha aperto e richiuso il Santo Padre, già nel Cda della Fondazione Policlinico Gemelli, membro della Consulta vaticana per la sanità e direttore scientifico del Gemelli-Isola Tiberina, dovrà rispondere dell’accusa tutta da dimostrare di godere di questa sorta di ubiquità, ovla capacità cioè di essere presente contemporaneamente su più tavoli operatori. Pubblici e privati. Ora, tecnicamente il fascicolo è stato aperto con l’ipotesi di reato di falso in atto pubblico. Sergio Alfieri, secondo un esposto depositato ai carabinieri del Nas e poi diventato indagine ...