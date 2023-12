Putin torna garrulo: 'Kiev finirà le armi, noi andiamo avanti. E non faremo una seconda mobilitazione'

"L'Ucraina sta ricevendo molte armi, ma presto cominceranno a esaurirsi". A dirlo è stato Vladimir, tornato in diretta tv per rispondere alle domande di giornalisti e cittadini in un format già sperimentato tre anni fa, in piena emergenza da coronavirus. Ora di emergenza ce n'è un'altra, la ...

Putin torna bullo. Aspettando Trump L'HuffPost

Dal Medio Oriente all’Ucraina, Putin torna in gioco La Stampa

Gaza: Putin, la situazione umanitaria in Ucraina non è paragonabile

Le situazioni umanitarie in Ucraina e nella Striscia di Gaza non sono paragonabili. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ...

Speciale difesa: Russia, Putin, nostro sistema economico è stabile

L'economia russa è abbastanza stabile per andare avanti. E' quanto ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin alla conferenza ...