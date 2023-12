Putin svela numeri guerra in Ucraina e critica Usa “imperialisti”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Milano, 14 dic. (askanews) – Gli “obiettivi” dellainper la Russia non cambiano e lafinirà solo quando Mosca li avrà raggiunti. Nulla di nuovo in questo dal presidente russo, Vladimirche però nella odierna e lunga “linea diretta” tv di oltre 4 ore con la nazione – in format allargato a conferenza stampa di fine anno – ha rivelato alcune cifre che sinora non erano mai state ufficializzate. Ha detto in particolare quante persone sono impegnate nell’invasione e quanto lungo è considerato il fronte. Secondola Russia ha attualmente un totale di “617 mila persone” che combattono in. “Combattono bene i ragazzi”, ha dichiarato. Ha inoltre affermato che oltre ai 300 mila uomini mobilitati in servizio lo scorso anno, altri 486 mila si sono ...

