Putin | «Pace in Ucraina dopo denazificazione Accordo con Kiev nel 2022 | ma loro l' hanno buttato» Drone russo in Romania «Attacco non intenzionale»

Putin: 'smilitarizzare e denazificare l'Ucraina prima della pace'

..."Non ci saràin Ucraina finché non raggiungeremo i nostri obiettivi", tra cui la "denazificazione", la "demilitarizzazione" e lo stato di neutralità del Paese invaso. Lo ha detto Vladimir...

