Putin | “La pace solo quando raggiungeremo i nostri obiettivi” Kiev avverte sulla propaganda di Mosca

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nel corso della conferenza stampa di fine anno Vladimirha ostentato sicurezza sull’andamento della guerra in Ucraina econdizione interna della Russia per la quale, ha detto, “si prevede che la crescita del Pil entro la fine dell’anno sarà del 3,5%, questo è un buon indicatore”. Ugualmente il presidente russo ha voluto offrire l’immagine di unadialogante, presente sullo scenario internazionale con le migliori intenzioni, anche nei confronti degli Usa che sono “un Paese importante e necessario”, ma “devono iniziare a rispettare gli altri”. Tutto, insomma, è stato orientato a restituire un’immagine di solidità, che trova una chiave di lettura nell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal capo del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina (Rnbo), Oleksiy Danilov, il quale ha messo in guardia dalle sirene della ...