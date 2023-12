Putin accusa l'Ucraina di essere un paese 'scroccone': 'Presto non avrà aiuti occidentali'

Il Cremlino approfitta delle incertezze dell'Occidente e della parte repubblicana degli Stati Uniti per rilanciare la sua propaganda tesa a isolare Kiev. Vladimirha dichiarato che l'Ucraina 'scroccona' finirà per esaurire gli aiuti occidentali perché non produce 'nulla da sola'. 'Oggi l'Ucraina non produce e non produce praticamente nulla', ha dichiarato ...

Scomparso da 7 giorni, "Navalny trasferito a Mosca per nuove accuse" Avvenire

Putin accusa, 'scioccante sterminio di civili in Palestina' Agenzia ANSA

Putin accusa l'Ucraina di essere un paese 'scroccone': "Presto non avrà aiuti occidentali"

Vladimir Putin ha dichiarato che l'Ucraina "scroccona" finirà per esaurire gli aiuti occidentali perché non produce "nulla da sola".

Putin: 'Pace in Ucraina quando avremo raggiunti i nostri obiettivi'

Conferenza stampa di fine anno del presidente russo: 'Il primo compito è difendere la nostra sovranità' (ANSA) ...