Pulgar | 'Potevo andare via prima dalla Fiorentina | ma mi trattennero'

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Erick, ex centrocampista della, e attualmente in forza al Flamengo, a ESPN ha raccontato alcuni aneddoti:: "Già pr...

Pulgar: "Potevo venire prima al Flamengo, ma la Fiorentina non mi lasciò partire" Fiorentina.it

Pulgar: “Potevo già arrivare prima al Flamengo, ma la Fiorentina mi trettenne” Viola News

FER-FIO 1-0, Viola sotto: segna Zachariassen al 47'

Ferencvaros in vantaggio a inizio ripresa! Comincia in salita il secondo tempo alla Groupama Arena per la Fiorentina sotto al 48' per un tocco sottomisura di Zachariassen arrivato dopo una ...

PULGAR, Già in viola potevo venire al Flamengo

Intervistato da ESPN, l'ex centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, ha parlato del suo arrivo al Flamengo: "Già prima del trasferimento nel 2022 ...