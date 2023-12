Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile | previsioni meteo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 15 dicembre, per 24-36 ore. Si prevedono “venti da forti aa prevalente componente settentrionale, con ulteriori rinforzi sulle aree litoranee ed appenniniche;lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo dal foggiano alla valle d'Itria Protezione civile, previsioni meteo: anche in altre zone ...

Si fa riferimento a 'precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sullacentro - settentrionale.

Maltempo sulla Puglia: ancora pioggia e temperature in calo, allerta 'gialla' per il vento. Migliora nel weekend BariToday

Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Noi Notizie

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Maltempo con Neve a bassa quota e Venti forti

Nevicate: al di sopra dei 1100-1300 m sui settori appenninici di Marche, Abruzzo, Molise e su Puglia centro-settentrionale ... alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le ...

Meteo, cambia il tempo in tutta Italia: dove arrivano pioggia e neve

Il maltempo arriva in tutta Italia: le previsioni meteo per i prossimi giorni mettono in allarme il Paese da Nord a Sud. Pioggia e neve in arrivo in tutta Italia nelle prossime ore. Le previsioni ...