PSG-Roma calcio femminile oggi in tv | orario Champions League | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023), dalle 21.00, laaffronterà al Parco dei Principi di Parigi (Francia) il PSG per il terzo incontro del Gruppo C della fase a gironi delladi. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo di cui fanno parte anche l’Ajax e il Bayern Monaco. Per questo, sarà importante conquistare un risultato utile nella trasferta francese. Le capitoline allenate da Alessandro Spugna hanno iniziato in maniera convincente la propria stagione, vincendo tutte le partite del campionato di Serie A e mettendo in mostra una grande compattezza. Una qualità che si è riverberata anche in Europa, dal momento che laguida il raggruppamento con 4 punti, frutto del pari all’esordio 2-2 contro il Bayern in Germania e della vittoria ...