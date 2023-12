PSG | Donnarumma | 'Ringrazio Chiellini Sono umano | gli errori capitano'

Borussia Dortmund - PSG, le formazioni ufficiali: Reus sfida Mbappè

Commenta per primo BORUSSIA DORTMUND (4 - 1 - 4 - 1) - Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Bensebaini; Salih Ozcan; Adeyemi, Reus, Brabdt, Bynoe - Gittens; Fullkrug.(4 - 3 - 3) -; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Lee, Zaire - Emery, Vitinha; Kolo Muani, Mbappé, Barcola.

PSG, Luis Enrique: “Dipende tutto da noi. Quando sbaglia Donnarumma…” Pianeta Milan

Psg, Luis Enrique: “Donnarumma tra i migliori al mondo, critiche ingiuste” ItaSportPress

A Dortmund ride il Psg: il pari di Zaire-Emery vale il secondo posto e gli ottavi di finale

All'11' primo intervento di Donnarumma, bravo a respingere un sinistro pericoloso di Reus. La partita la fanno i padroni di casa che sfiorano il vantaggio al 14': Wolf spreca calciando fuori da ...

Süle MIRACOLO su Mbappé a porta vuota: il Psg salvato da Zaire-Emery | OneFootball

Mbappè, imbeccato in profondità in area, riesce a scartare Kobel di gran carriera ritrovandosi a porta spalancata. Il fuoriclasse francese appoggia con sufficienza ma non fa i conti con Niklas Süle ...