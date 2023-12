Protesta al Foro di Traiano | attivisti per il diritto all’abitare salgono sull’impalcatura di un monumento – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nella pomeriggio di giovedì 14 dicembre, un gruppo diper ilè entrato nell’area deldi, a Roma, per poi saliredi unre. L’azione è avvenuta durante un presidio organizzato dai movimenti Asia e USB, manifestazione organizzata con l’obiettivo di ottenere un incontro con il prefetto e il sindaco di Roma per dialogare sul sulle problematiche legate alnella Capitale e per capire in particolare tempi e finanziamenti del piano casa della città di Roma, come affermato da Bruno Papale, presidente della cooperativa “Inventare l’abitare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.