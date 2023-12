Pronostici Europa League | 6ª Giornata | Roma e Atalanta | destini diversi?

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tutto pronto per una serata diricca di verdetti importanti. Si chiude quest’oggi il 6° e ultimo turno dei gironi, quello in cui le classifiche si cristallizzano, le prime due squadre si qualificano alla fase eliminatoria, la terza ‘retrocede’ in Conferencee la quarta abbandona il torneo. Impegnate, entrambe già qualificate ma non ancora come prime in classifica, posizione che garantirebbe di partire direttamente dagli ottavi evitando un turno extra contro una squadra della Champions. In quest’ottica, più semplice il primo posto dei bergamaschi che dovranno solo evitare di perdere, i giallorossi, invece, non sono padroni del loro destino. Vediamo idella redazione di Calcioweb....