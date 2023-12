Proiettori XGIMI | ecco le straordinarie promozioni natalizie in arrivo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Questo Natale, il regalo perfetto da mettere sotto l’albero è un proiettoreDal 16 al 24 dicembre, saranno disponibili lepiù vantaggiose dell’anno su questi rinomatisu piattaforme come Amazon, Mediaworld e Unieuro. Contrasforma il tuo salotto in una sala cinematografica personale Questo Natale, immergiti nell’atmosfera del grande cinema e delle migliori serie TV direttamente dal confort del tuo salotto, grazie alle eccezionali offerte di. I modelli di punta della gamma, già amati dagli utenti, diventano ancora più irresistibili grazie a sconti significativi sui prezzi di listino. Per chi desidera portare il cinema ovunque,MoGo2 è in offerta a 299 euro anziché 399, con definizione HD 720p per immagini fino a 120 pollici. Il fratello ...

Dopo il successo ottenuto in Giappone, con oltre un milione di download in un mese, lo sviluppatore Aladdin X Co., Ltd., filiale del marchio die Laser TV, annuncia il lancio a livello globale del gioco Suika Game, che ora include anche una versione in inglese per gli utenti italiani. Non l'ideale ma più accessibile del ...

Xgimi MoGo 2 Pro: la recensione di un piccolissimo proiettore capace di grandi immagini. Due modelli, da 399 e 599 ... DDay.it

XGIMI Horizon Ultra, proiettore elegante e potente

L'home cinema a casa. XGIMI Horizon ultra, punta decisamente in alto. E' il primo proiettore al mondo a unire la tecnologia led e quella laser. Unico 4K a lungo raggio con Dolby Vision. Visione ...

XGIMI porta Suika Game in Italia sulla console Nintendo Switch, dopo aver ottenuto in Giappone, con oltre un milione di download in un mese ...