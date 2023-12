Primo appuntamento in presenza per Sky Up The Edit | Abodi e Ferri al “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023)inper Sky Up The, il progetto pensato per promuovere i valori dello sport attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Da” di, alle porte di Roma, si è tenuto l’incontro di oggi alladel Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea, che ha preso parte al talk insieme a Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, e con il direttore di Sky Sport Federico. Gli studenti hanno poi commentato, insieme anche all’opinionista Sky Sport Luca Marchegiani, i temi emersi dalla visione di alcuni estratti delle più recenti produzioni originali di Sky Sport, Jannik, oltre il ...