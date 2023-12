Primarie repubblicane | Christie attacca Trump | Haley e DeSantis tacciono

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Non vogliono toccare il tasto della verità su un individuo che è un dittatore, un bullo, che ha sparato a zero su tutti”. Così Chris, ex governatore del New Jersey, mentre descriveva Donalde allo stesso tempo ammoniva Nikki, Ron, e Vivek Ramaswamy. I tre avversari diper la nomination