Prima stampante 3D per principianti e cosa si può realizzare

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La stampa 3D si è evoluta così tanto da poter essere utilizzata anche in casa, utilizzando per lo scopo interfacce intuitive. Questo non significa che stampare in 3D sia diventato più semplice: richiede un minimo di praticità nel disegno e nell'utilizzo dei programmi necessari per creare i modelli tridimensionali. Parlando sopratutto aied a chi non ne ha mai avuta una, vediamo qui quale può essere la3D da comprare, mostrando anche alcuni suggerimenti per scegliere lamigliore in base alle nostre esigenze e alle nostre capacità di modellare (aspetto da non sottovalutare per poterdelle stampe 3D fedeli). LEGGI ANCHE -> Guida per comprare una: laser o inchiostro? 1) Caratteristiche3D Anche ...