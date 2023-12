Prima pagina Corriere dello Sport | “Milan | al Diavolo!”

Il medico del Papa, 'sono molto sereno'

Il professore non ha voluto dire di più e non è entrato nel merito dei contenuti dell'articolo di. Anche alla domanda se si senta sotto attacco, ha reagito con un secco no comment. .

Prima pagina Tuttosport: “Rabbia Scudetto come l’Italia 2006” Pianeta Milan

PRIMA PAGINA IL MATTINO - 'DeLa-Osimhen, intesa vicina. Rinnovo fino al '26 e clausola AreaNapoli.it

Le aperture inglesi - Il Newcastle cede contro il Milan e saluta le competizioni europee

"Pulisick". Titola così in prima pagina il quotidiano Mirror Sport, soffermandosi sulla sconfitta subita dal Newcastle contro il Milan. I Magpies dopo il vantaggio di Joelinton hanno subito il pari di ...

La Gazzetta dello Sport sul Milan in prima pagina: “Troppo tardi”

Oggi La Gazzetta dello Sport ha dedicato la parte principale della prima pagina al Diavolo. Questo il titolo eloquente: "Troppo tardi". La Rosea continua: "Champions, il Milan vince, ma il miracolo ...