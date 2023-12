Preparavano attentati contro obiettivi ebraici | arrestati 7 uomini tra Germania | Olanda e Danimarca | «Erano legati a Hamas»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sette persone sono state arrestate oggi, giovedì 14 dicembre, in tre diversi Paesi europei, con l’accusa di prepararsi a condurre attacchi terroristicidiversi. Gli arresti sono avvenuti in, anche se al momento non ci sono evidenze sui legami tra le operazioni. I quattrotrasospetti membri di, hanno detto gli inquirenti tedeschi, che ritengono di aver sventato un attacco a «siti» in Europa. I tre fermati a Berlino, in particolare, sarebbero di nazionalità egiziana e libanese. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Tagesschau, stavano recuperando armi da ...

Allarme terrorismo in Europa, arresti in Germania: 'Preparavano attentato'

Il compito del commando arrestato era di portare le armi dal deposito clandestino a Berlino e tenersi così pronti per possibilicontro obiettivi ebraici in Europa. Per questo dallo scorso ...

“Preparavano un attentato”: arresti in Danimarca, Olanda e Germania. La procura tedesca: "Erano legati a Hama… la Repubblica

Arrestati militanti Hamas in Germania e Danimarca L'Identità

Arrestati 4 membri di Hamas in Germania e Olanda: pianificavano atti terroristici

Tre di loro sono stati fermati a Berlino, il quarto a Rotterdam. I primi avrebbero pianificato di portare armi nella capitale tedesca per potenziali attacchi, mentre il quarto avrebbe offerto loro sup ...

Hamas, pianificavano attacchi terroristici: arresti in Germania e Danimarca

Gli uomini avrebbero preso ordini da Hamas dal Libano. 'Preparavano attentato', 3 arresti in Danimarca e uno in Olanda Quattro persone sono state arrestate questa mattina, tre in Danimarca e uno in ...