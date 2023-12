Prendere antibiotici quando non servono è dannoso La campagna della Regione Lazio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 14 dicembre 2023) #facciamolifunzionare è laper sensibilizzare la popone sul tema dell’antibiotico resistenza. L’idea è quella di promuovere tra i cittadini un uso consapevole e attento degli. L’utilizzo inappropriato degli– cioè non necessario e/o nelle dosi non prescritte – porta ad un incremento dei batteri in grado di resistere agli. Per questo potrebbero non essere più efficaci. L’antibiotico resistenza è un aspetto del fenomeno dell’antimicrobico resistenza che va ad inglobare anche gli antivirali, gli antifungini e gli antiparassitari. “L’antibiotico resistenza è un fenomeno di adattamento di alcuni microorganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere e proliferare, nonostante l’azione ...