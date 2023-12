Premio Industria Felix a Industry AMS

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 14 dicembre 2023)AMS riceve l’Alta Onorificenza di BilancioAMS premiata come migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved (rating A 3.1) Si è tenuto a Palazzo Mezzanotte il 53° evento organizzato daper premiare le aziende più meritevoli del tessuto imprenditoriale italiano. Presenti in sala a Milano i big dell’imprenditoria italiana. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati che “Questo riconoscimento dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e ...